В российском колледже с потолка хлынул кипяток

Mash: в техническом колледже Уссурийска с потолка хлынул кипяток

В колледже Уссурийска Приморского края с потолка хлынул кипяток. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Дальневосточном техническом колледже в кабинете-мастерской, расположенной на цокольном этаже — там прорвало трубу отопления и разорвало кран, после чего сработала пожарная сигнализация. На записи, сделанной учащимися, можно увидеть, как помещение заволокло паром, а полы залило грязной водой. В результате ЧП пострадали несколько потолочных плит, а также личное имущество студентов и по крайней мере один ноутбук, на который попал кипяток. Отмечается, что учащиеся и преподаватели не получили никаких травм и смогли убрать потоп.

По информации канала, студенты колледжа давно жаловались на то, что по стенам и батареям течет ржавая вода, однако руководство не предпринимало никаких действий для устранения проблемы. В свою очередь, директор образовательного учреждения Юрий Романько заявил «Подъему», что в СМИ раздули ситуацию, и заверил, что это «шум из ничего». «Обычная история. Мы тут же устранили — и все, все нормально, никаких проблем. Брызнуло на один ноутбук. Ничего там не позаливало. Просто мы очень хорошее учебное заведение и всегда у нас только положительные вещи, а тут, надо же, такое — и раздули. Мы быстро со студентами вынесли столы, убрали воду. Завтра все восстановится и будет, как и было», — рассказал он.

По факту инцидента прокуратура Уссурийска начала проверку. Ведомство оценит содержание инженерных сетей в колледже.

Ранее в марте самарскую школу залило нечистотами.