В салоне российского самолета со 138 пассажирами произошло задымление

В салоне самолета российской авиакомпании задымился терминал для оплаты

В самолете российской авиакомпании, на борту которого находились 138 пассажиров, задымился терминал для оплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 12 марта, на рейсе из Москвы в Стамбул. Во время полета пассажиры Boeing 737 почувствовали запах гари и увидели дым в салоне.

Выяснилось, что на борту закоротил переносной терминал для принятия безналичной оплаты. Члены экипажа поместили его в емкость с водой, и дальнейший полет и посадка прошли благополучно.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дыма на борту. После посадки лайнер осмотрели специалисты, но причину задымления установить не удалось.