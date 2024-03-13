В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция фильтрации чатов

В мессенджере WhatsApp для устройств с операционной системой Android появится новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи смогут фильтровать чаты.

Специалисты рассказали, что в приложении появится строка, которая будет содержать фильтры. «Опция позволит фильтровать список чатов таким образом, чтобы отображались беседы определенного типа», — отметили в WABetaInfo.

В частности, WhatsApp внедряет специальный фильтр для отображения только непрочитанных чатов и еще один, позволяющий пользователям видеть список групповых чатов.

Функция фильтрации чатов доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play. Опция станет доступна большему количеству пользователей в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp на устройствах с операционной системой Android станет доступна еще одна новая функция. Теперь они смогут прикреплять более трех чатов в приложении.