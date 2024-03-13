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22:21, 13 марта 2024Спорт

«Зенит» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» победил «Динамо» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» во втором матче 1/4 Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 13 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. На 13-й минуте первый мяч забил нападающий Матео Кассьерра. Через восемь минут он сделал дубль.

В первом матче, который прошел в Москве, сильнее оказались москвичи со счетом 1:0. Таким образом, петербуржцы вышли в полуфинал Пути РПЛ. «Динамо» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В решающем матче армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.

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      Анастасия Борисова
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