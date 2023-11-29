«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России

«Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка России

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 ноября, в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 74-й минуте мяч забил нападающий Федор Смолов.

Ответный поединок состоится 12 марта следующего года в Москве. По его итогам определится полуфиналист турнира.

По итогам группового этапа Кубка России «Зенит» стал лидером группы С, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на втором месте в группе D с 11 очками.