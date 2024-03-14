55-летняя Светлана Бондарчук станцевала в топе от бикини перед камерой

Ведущая Светлана Бондарчук станцевала в топе от бикини перед камерой в Дубае

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук станцевала в откровенном наряде во время отдыха в Дубае. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость предстала перед камерой в оливковом топе от бикини без косточек и зеленой атласной юбке с разрезом до бедра. Также она повязала на голову желтую косынку с принтом и примерила черные солнцезащитные очки бренда Saint Laurent.

В то же время экс-супруга режиссера Федора Бондарчука сделала красный маникюр и надела золотистые кольца на пальцы.

Ранее в марте российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) вышла в свет в откровенном наряде. 27-летняя исполнительница посетила пресс-завтрак премии МУЗ-ТВ — 2024. При этом для мероприятия она выбрала прозрачный сиреневый корсет с прикрывающими грудь чашками.