Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

Военкор Коц: полевой командир-ичкериец заявил об атаке на российскую границу

Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация), заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные российские регионы в составе украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале в четверг, 14 марта.

«Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать», — написал Коц.

Также военкор обратился к российским военным из Чечни. «Ахмат, ваш выход!» — добавил Коц.

На скриншоте из видео, который приложил военкор, запечатлены минимум пятеро людей, вооруженных штурмовыми винтовками и гранатометом. Один из них — сам аш-Шишани. Рядом с ним — боевик с шевроном, на котором вышит позывной ANSAR. Третий боевик на заднем фоне держит флаг Ичкерии. Где были сняты кадры, неизвестно.

Абдул Хаким аш-Шишани (настоящее имя Рустам Ажиев) — участник Второй чеченской войны, воевал в Сирии и был одним из лидеров чеченских моджахедов. С 2013 года аш-Шишани принимал участие в гражданской войне в Сирии на стороне оппозиции против президента Башара Асада.

О том, что Абдул Хаким аш-Шишани находится в зоне проведения спецоперации и воюет за ВСУ, стало известно в 2023 году. Сообщалось также, что он получил гражданство Украины.