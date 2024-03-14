Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:02, 14 марта 2024Россия

Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

Военкор Коц: полевой командир-ичкериец заявил об атаке на российскую границу
Абдул Хаким аш-Шишани

Абдул Хаким аш-Шишани. Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии (запрещенная в России террористическая организация), заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные российские регионы в составе украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале в четверг, 14 марта.

«Недобитки-ичкерийцы заявляют о следовании пути их героев, таких, как Шамиль Басаев. Отличная мина под киевский режим. В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать», — написал Коц.

Также военкор обратился к российским военным из Чечни. «Ахмат, ваш выход!» — добавил Коц.

На скриншоте из видео, который приложил военкор, запечатлены минимум пятеро людей, вооруженных штурмовыми винтовками и гранатометом. Один из них — сам аш-Шишани. Рядом с ним — боевик с шевроном, на котором вышит позывной ANSAR. Третий боевик на заднем фоне держит флаг Ичкерии. Где были сняты кадры, неизвестно.

Абдул Хаким аш-Шишани (настоящее имя Рустам Ажиев) — участник Второй чеченской войны, воевал в Сирии и был одним из лидеров чеченских моджахедов. С 2013 года аш-Шишани принимал участие в гражданской войне в Сирии на стороне оппозиции против президента Башара Асада.

О том, что Абдул Хаким аш-Шишани находится в зоне проведения спецоперации и воюет за ВСУ, стало известно в 2023 году. Сообщалось также, что он получил гражданство Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      Футболиста «Спартака» Промеса экстрадируют в Нидерланды

      Спецназ Росгвардии провел задержания в игорном клубе Ярославля и попал на видео

      46-летняя Любовь Толкалина показала фото в мини-платье с глубоким декольте

      Москвич объявил мусорную войну коммунальщикам

      Девятимесячная девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

      Звезда «Уральских пельменей» сделала анализ ДНК и удивилась

      Молодой россиянин угнал у полицейских машину после задержания

      Швейцария понадеялась на включение России в переговорный процесс по Украине

      Макрон выразил намерение отправить военных в Одессу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше