В мозге человека обнаружили защиту против болезни Альцгеймера

Nature Communications: обнаружена белковая защита против болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили новую клеточную мишень, которая может помочь ранней диагностике болезни Альцгеймера и ее лечению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Авторы предполагают, что активность периферической иммунной системы может играть решающую роль в защите организма человека от болезни Альцгеймера, предотвращая накопление вредных белков в мозге. Однако механизмы, участвующие в этом, изучены плохо.

Болезни Альцгеймера обычно предшествует продромальный период, характеризующийся легкими когнитивными нарушениями. Ученые выяснили, что у таких пациентов в плазме крови содержатся крупные агрегаты бета-амилоидов — ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Эти соединения могут быть связаны рецептором комплемента IV типа — белком, который входит в сложную систему гуморальной защиты организма от действия чужеродных агентов.

Исследователи создали из стволовых клеток культуру микроглии (резидентные макрофаги центральной нервной системы) и показали, что рецептор комплемента способствует поглощению амилоидных бляшек и стимулирует лизосомальную активность, нацеленную на разрушение патогенных бета-амилоидов.

По словам ученых, если удастся активировать иммунную систему организма на более ранней стадии заболевания, то, возможно, получится замедлить его прогрессирование до того, как оно перерастет в полноценную деменцию.