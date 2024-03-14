Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:40, 14 марта 2024Мир

Байдену сообщили об интервью Путина Киселеву

Белый дом: Байден проинформирован об интервью Путина журналисту Киселеву
Владимир Путин и Дмитрий Киселев

Владимир Путин и Дмитрий Киселев. Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом передает РИА Новости.

Жан-Пьер, подчеркнула, что Байден, «конечно, в курсе» опубликованной беседы. По ее словам, в Вашингтоне понимают, почему Путин цитировал российскую ядерную доктрину: этот вопрос ему задали.

Материалы по теме:
«Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
«Отношения у нас хуже некуда»США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
22 марта 2021
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», — заключила она.

В интервью Киселеву Путин ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул он.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отменил национализацию Danone. Что означает прекращение российского госуправления над иностранными активами?

      Байдену сообщили об интервью Путина Киселеву

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Сошедшаяся с пожилым мужчиной из-за денег модель стала зарабатывать больше него

      Подержанные электромобили рекордно подешевели из-за Tesla

      Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

      США провели тайные переговоры с Ираном на фоне нападений в Красном море

      В Швейцарии захотели пригласить Россию в переговоры по Украине

      В ДНР допустили скорую смену позиции Зеленского по переговорам с Россией

      Внук де Голля предупредил о третьей мировой из-за действий Макрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше