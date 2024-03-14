Байдену сообщили об интервью Путина Киселеву

Белый дом: Байден проинформирован об интервью Путина журналисту Киселеву

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом передает РИА Новости.

Жан-Пьер, подчеркнула, что Байден, «конечно, в курсе» опубликованной беседы. По ее словам, в Вашингтоне понимают, почему Путин цитировал российскую ядерную доктрину: этот вопрос ему задали.

«Тем не менее российская ядерная риторика была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта», — заключила она.

В интервью Киселеву Путин ответил на вопрос о применении ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. «Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — подчеркнул он.

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев проанонсировал большое интервью Владимира Путина. По его словам, глава государства намерен «дать оценки новым угрозам со стороны стран Запада» и «расставить все точки над i».