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20:04, 14 марта 2024Бывший СССР

Боец ВСУ раскритиковал командование за отправку военных «на фарш»

Боец ВСУ Шароваров: командование отправляет людей на неподготовленные позиции

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинское командование отправляет людей «на фарш», посылая их на неподготовленные позиции. Критический отзыв на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Шароваров.

По его словам, новые командиры отправляют солдат на позиции, на которых высок риск потерять людей.

«"Сядете здесь" — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. "Что там? Есть укрытие? Там кто-то был?" — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два "карандашика". Тем более приданные. По большому счету ему на нас ***** (плевать). Однако он честно говорит: "Не знаю. Просто точка на карте"», — описывает ситуацию военный.

Офицеры, отметил он, управляют боевыми действиями с помощью дронов, из-за чего совершенно не знают реалий боя на земле. Именно поэтому, считает военный, ВСУ потеряли три танка Abrams, которые оказались слишком близко к российским позициям.

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Ранее сообщалось, что в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая потеряла танк M-1 Abrams, в четвертый раз сменили командира. При этом точные причины смены комбрига не сообщаются.

4 марта стало известно, что бригада потеряла под Авдеевкой две лучшие американские бронемашины — танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher.

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      Алевтина Запольская
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