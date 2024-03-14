Бойцы ВСУ скептически отреагировали на слова Зеленского

DR: в ВСУ с ухмылкой встретили слова Зеленского об остановке наступления России

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) скептически отреагировали на слова Владимира Зеленского об остановке наступления Российской армии. Об этом сообщает издание DR.

«Солдаты артиллерийской части встретили заявление Зеленского лишь кривой ухмылкой. Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не отражение реальности на поле боя», — говорится в сообщении.

Ранее украинский лидер в интервью французскому телеканалу BFM TV рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ стала «намного лучше».

При этом Зеленский отверг идею демобилизации до окончания боевых действий. «Мне кажется, что очень много дезинформации по мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев», — заявил он.