В Госдуме рассмотрят изменения в процедуру банкротства россиян

Депутат Кошелев предложил упростить списание долгов по ЖКХ при банкротстве

В Госдуму внесут законопроект об упрощении списания долгов россиян за коммунальные услуги при процедуре банкротства, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ЛДПР. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и автор инициативы Владимир Кошелев рассказал о деталях идеи.

По словам депутата, после процедуры банкротства физических лиц граждане имеют право списать свои долги по ЖКХ. Однако он отметил, что очень часто крайними при этом оказываются управляющие компании. Парламентарий предложил рассмотреть возможность внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

«По действующей процедуре, если новоиспеченный банкрот имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, они списывают ему долги по прямому обращению. Но если у него заключен договор с управляющей компанией, то и долг за потребленные ресурсы должна списывать именно она. При этом ее собственный долг перед поставщиками ресурсов уже никто не аннулирует. Фактически управляющие компании сейчас из собственных денег и денег дисциплинированных плательщиков оплачивают чужие долги. Из-за этого может обанкротиться уже сама управляющая организация, что создаст хаос в управлении и новый виток неплатежей», — объяснил он.

Мы разработали законопроект, призванный устранить существующие несостыковки. Считаем, что ресурсоснабжающие организации должны списывать долги граждан, признанных банкротами, в любом случае — и при условии наличия прямых договоров, как сейчас, и на основании соответствующих перерасчетов, предоставленных управляющими компаниями Владимир Кошелев первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

В феврале первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что более чем за три года действия механизма внесудебной процедуры банкротства россиянам массово списали долги на общую сумму в 6,3 миллиарда рублей. За это время в стране были запущены в общей сложности почти 30 тысяч процедур внесудебного банкротства. Из них более 18 тысяч к настоящему времени уже завершены.

