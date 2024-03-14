Деньгам главной «кубышки» страны нашли еще одно применение

Средства ФНБ в России могут направить на развитие инфраструктуры электричек

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предписал Минтрансу и Минфину до 1 декабря подготовить предложения по установлению льготных условий выделения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие системы российских электричек, следует из списка поручений, опубликованного на сайте кабмина.

Предполагается, что еще одним применением средств главной «кубышки» страны станет их использование для реализации инвестпроектов развития инфраструктуры электричек, предусмотренных инициативой «Мобильный город», направленной, как сообщалось ранее, на повышение качества транспортного обслуживания россиян в агломерациях и городах. Речь, в частности, шла о работе над продлением Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамваем в Челябинске.

В ФНБ по состоянию на 1 марта находилось 12,259 триллиона рублей, или 6,8 процента от размера национального ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Объем его ликвидных средств на начало весны составлял 5,045 триллиона рублей, или 54,911 миллиарда долларов.

В декабре 2023 года стало известно, что российские ресурсоснабжающие компании смогут возмещать расходы на строительство инженерных сетей за счет средств ФНБ. Соответствующее постановление правительства «предусматривает формирование механизма поддержки коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния и других заемных средств».