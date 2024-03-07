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14:53, 7 марта 2024Экономика

Объем главной российской «кубышки» вырос

Объем Фонда национального благосостояния вырос на 336,3 млрд рублей в феврале

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По состоянию на 1 марта 2024 года суммарный объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг уровня в 12,259 триллиона рублей, или 6,8 процента от размера национального ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

В долларовом эквиваленте показатель составил 133,436 миллиарда. На 1 февраля объем главной российской «кубышки» находился на уровне в 11,922 триллиона рублей (133,526 миллиарда долларов). Таким образом, за последний месяц зимы прирост составил 336,29 миллиарда.

Объем ликвидных средств фонда на начало весны составил 5,045 триллиона рублей, или 54,911 миллиарда долларов. Это соответствует 2,8 процента прогнозируемого на 2024 год ВВП.

Месяцем ранее показатель находился на уровне в 4,907 триллиона рублей (54,958 миллиарда долларов). Таким образом, за месяц объем ликвидных активов ФНБ увеличился на 138 миллиардов рублей.

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      Анатолий Акулов
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