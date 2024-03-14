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19:07, 14 марта 2024Россия

Девятимесячная девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Гладков: при обстреле села Беловское пострадали двое детей и взрослый

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Взрослый и двое детей — девятилетний мальчик и девятимесячная девочка — пострадали при обстреле белгородского села Беловское Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что мальчик получил множественные ранения стопы и закрытую черепно-мозговую травму. У грудной девочки врачи диагностировали ранения лица, кисти и закрытую черепно-мозговую травму. Детей госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу, где за ними наблюдают специалисты.

Помимо этого, черепно-мозговую травму получил мужчина. Россиянин самостоятельно обратился в больницу №2 города Белгорода, где получил необходимую помощь, после чего отправился на амбулаторное лечение домой.

Гладков добавил, что в результате обстрела Белгородского района повреждены 37 частных домов, две хозяйственные постройки и один сельскохозяйственный объект. Также, предварительно, под огонь ВСУ попала 21 единица транспорта.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с людьми в белгородском селе Глотово. В результате пострадали два человека. У одного из них диагностировали контузию, у второго — контузию и осколочное ранение руки.

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      Константин Лысяков
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