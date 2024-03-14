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09:52, 14 марта 2024Экономика

Экономику России решили меньше ориентировать на вывоз товаров за рубеж

ЦБ: экономика РФ будет менее ориентированной на экспорт из-за внутреннего спроса

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономику России решили меньше ориентировать на экспорт. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя Центробанка, по итогам 2023 года ВВП России превысил докризисные уровни, и в 2024-м он продолжит расти. Такие показатели связаны с восстановлением внутреннего спроса, который достиг максимального уровня. При этом вывоз товаров за рубеж тянет совокупный ВВП вниз и не дает ему расти.

«Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно ориентированной», — предположил Ганган.

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Также в ходе коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске Ганган предупредил, что во втором квартале 2024 года в России может случиться возможный максимум годовой инфляции. Сейчас рост цен в стране замедлился, но все еще опережает целевые показатели Центробанка.

По словам представителя ЦБ, умеренно жесткие действия регулятора должны стабилизировать ситуацию в стране. Текущий уровень ключевой ставки влияет на совокупный спрос и спрос на импорт, а также балансирует динамику импорта соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики.

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      Вячеслав Агапов
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