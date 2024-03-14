ЕС заподозрили в планах заменить помощь Украине на поставки оружия

Politico: ЕС может заменить помощь деньгами на поставки ВСУ

Европейский союз (ЕС) заподозрили в планах заменить помощь деньгами Киеву в размере пяти миллиардов евро на поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Politico.

«Спустя месяцы тупика относительно того, как спроектировать фонд, страны (ЕС) согласились на предложение Германии засчитывать двустороннюю помощь Украине как альтернативу внесению денег в общую сумму», — отмечается в материале издания.

Таким образом, странам сообщества предлагается альтернатива инвестициям в Европейский фонд мира. Предполагается, что если страны ЕС будут направлять оружие Украине, оно будет засчитано как 50 процентов взносов в фонд. А если страны увеличат вдвое существующий объем поставок, то они могут быть освобождены от инвестиций.

Ранее стало известно, что Венгрия, Мальта и Люксембург не поддержали идею использования доходов от замороженных активов РФ в размере трех миллиардов долларов для приобретения боеприпасов ВСУ. Все три страны опасаются, что подобное решение может привести к эскалации украинского конфликта.