Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:01, 14 марта 2024Наука и техника

Цены на видеоигры в России вырастут

«360»: стоимость видеоигр для россиян вырастет на 20 процентов

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В ближайшее время видеоигры для российских геймеров будут обходиться дороже. Об этом рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с телеканалом «360».

Специалист отметил, что стоимость игр привязана к курсу доллара: «Сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80». При этом Кузьменко считает, что резкого подорожания не будет: сначала тайтлы будут стоить на 50 рублей дороже, затем — на 100 рублей.

На цены влияет и турецкий рынок — по оценке Кузьменко, сейчас 80 процентов приобретаемых для консолей в России игр так или иначе связаны с серыми схемами покупки в Турции.

Эксперт заявил, что рост цен вряд ли отпугнет геймеров от покупки игр — в том числе из-за того, что существует много схем для приобретения тайтлов. Кузьменко заметил, что игроки покупают тайтлы, заводя аккаунт, зарегистрированный в Турции, Казахстане или других регионах. Кроме того остаются варианты скачивать взломанные игры на торрент-сайтах.

В начале марта студия GSC Game World выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Оригинальная трилогия — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» — оказалась доступна на Xbox и PlayStation.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      В Латвии назвали экономическое преимущество от укрепления границы

      Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

      Цены на видеоигры в России вырастут

      ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

      Под Белгородом водитель погиб от обстрела кассетными боеприпасами

      Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

      Стало известно о новой попытке диверсантов вторгнуться на российскую территорию

      В Киргизии приняли закон о контроле за иностранными НКО

      Экономику России решили меньше ориентировать на вывоз товаров за рубеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше