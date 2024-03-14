Цены на видеоигры в России вырастут

«360»: стоимость видеоигр для россиян вырастет на 20 процентов

В ближайшее время видеоигры для российских геймеров будут обходиться дороже. Об этом рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с телеканалом «360».

Специалист отметил, что стоимость игр привязана к курсу доллара: «Сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80». При этом Кузьменко считает, что резкого подорожания не будет: сначала тайтлы будут стоить на 50 рублей дороже, затем — на 100 рублей.

На цены влияет и турецкий рынок — по оценке Кузьменко, сейчас 80 процентов приобретаемых для консолей в России игр так или иначе связаны с серыми схемами покупки в Турции.

Эксперт заявил, что рост цен вряд ли отпугнет геймеров от покупки игр — в том числе из-за того, что существует много схем для приобретения тайтлов. Кузьменко заметил, что игроки покупают тайтлы, заводя аккаунт, зарегистрированный в Турции, Казахстане или других регионах. Кроме того остаются варианты скачивать взломанные игры на торрент-сайтах.

В начале марта студия GSC Game World выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Оригинальная трилогия — «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо» — оказалась доступна на Xbox и PlayStation.