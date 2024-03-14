Глава МАГАТЭ раскрыл подробности разговора с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси обсуждал с Путиным ядерную программу Ирана

На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась ядерная программа Ирана. Подробности разговора с российским лидером раскрыл Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

«У меня была важная беседа с президентом Путиным. Я выразил свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС. В ходе беседы мы также углубились в другие важные темы международной повестки», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ также отметил, что сейчас нет условий для применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Кроме того, он не исключил, что может еще раз совершить визит в Россию в этом году.

Ранее Гросси рассказал о впечатлениях о встрече с российским президентом. По его словам, беседа с Путиным была профессиональной и открытой.