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19:21, 8 марта 2024Мир

Глава МАГАТЭ оценил встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси назвал встречу с Путиным профессиональной и открытой

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным профессиональной и открытой. Об этом со ссылкой на заявление МАГАТЭ сообщает ТАСС.

«Генеральный директор Гросси назвал состоявшуюся в среду встречу с президентом Путиным профессиональной и откровенной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Гросси и Путин обсуждали тему первостепенной важности снижения значительных рисков ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Президент России встретился с гендиректором МАГАТЭ в Сочи. Российский лидер отметил, что Москва продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.

Он подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в любой точке мира, где она имеет отношение к ядерной энергетике, а также делает все необходимое для защиты атомных объектов.

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      Никита Абрамов
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