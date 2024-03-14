Хинштейн предупредил об угрозе резкого падения выручки «Почты России»

Хинштейн: выручка «Почты» упадет на 20 % при отмене порога беспошлинной торговли

Выручка «Почты России» может сократиться на 20 процентов в случае снижения до 200 евро лимита беспошлинных покупок при ввозе зарубежных товаров. О подобной угрозе для компании при отмене порога беспошлинной торговли предупредил премьер-министра Михаила Мишустина член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо главы комитета Госдумы по информационной политике в адрес главы правительства.

Как уточнил депутат, подобное решение приведет к «удорожанию импортных товаров народного потребления и росту социального недовольства со стороны граждан». Кроме того, по его мнению, отмена порога беспошлинного ввоза продукции чревата «серьезными финансовыми убытками» для «Почты России».

Хинштейн также отметил, что взимание пошлины с товаров для личных нужд приведет к отказу граждан от их покупки. Последнее обстоятельство, в свою очередь, может ударить по доходам «Почты России», что усугубит и без того сложное финансовое положение компании. Депутат напомнил, что трансграничная доставка товаров является одним из важнейших источников дохода для «Почты России». На этом фоне Хинштейн попросил Мишустина сохранить текущий уровень лимита беспошлинного ввоза после 1 апреля 2024 года.

Ранее в Минфине поддержали снижение порога для беспошлинных онлайн-покупок за рубежом для личного пользования. В ведомстве сочли целесообразным сократить его с текущих 1000 до 200 евро.

В Минфине подчеркнули, что главной причиной повышения лимита в 2022 году было насыщение внутреннего рынка РФ товарами и удовлетворение спроса на импорт. Как пояснили в ведомстве, эти задачи были выполнены, и теперь лимит для беспошлинных онлайн-покупок за рубежом можно сократить.