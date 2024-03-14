Hyundai отзовет партию автомобилей из-за риска возгорания

Reuters: Hyundai отзовет в США 28 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Один из крупнейших производителей автомобилей в мире, южнокорейская Hyundai объявила отзывную кампанию в США. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения сообщает Reuters.

Компания отзовет 28 439 автомобилей из-за возможной утечки масла. Эта проблема может увеличить риск возгорания моторного отсека, объяснили в профильном ведомстве.

В отзывную кампанию попадут партии автомобилей Genesis G80 2018-2020 годов выпуска, модели G90, произведенные в 2017-2022 годах, а также машины G70, выпущенные с 2019 по 2022 год, оснащенные двигателем 3,3-литра V6 с турбонаддувом.

Кроме того, Hyundai и Kia отзовут более 220 тысяч электромобилей в Южной Корее из-за проблем с программным обеспечением в системах зарядки. В оборудовании нашли ошибки, которые могут затруднить энергоснабжение низковольтных аккумуляторов и привести к остановке транспортных средств во время движения. Проблемы затронули около 170 тысяч автомобилей Ioniq и Genesis Hyundai и более 56 тысяч Kia.

В конце 2023 года производитель электрокаров Tesla объявил об отзыве крупной партии машин в США. Решение коснулось более двух миллионов автомобилей Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года. Производитель обновит им систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям».