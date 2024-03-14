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12:22, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Известная российская юмористка рассказала о жалобах на ее шутки

Кадр: LABELSMART / «ВКонтакте»

Известная российская юмористка, ведущая интернет-шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк рассказала, что ее матери поступают жалобы на шутки, в которых она матерится. Об этом она сообщила в проекте «Откуда ты?», видео вышло во «ВКонтакте».

«Эти же люди, которые сами матерятся, маме скидывают мои видео, говорят: "Вот, Оля матерится"», — рассказала Парфенюк. По словам юмористки, ее мать расстраивается из-за таких сообщений.

Мать ведущей «Женского форума», также снявшаяся в выпуске, раскрыла отношение к тому, что дочь матерится в шутках. Женщина призналась, что ей не нравится этот факт, однако она поддерживает Парфенюк в ее карьере.

Ранее Ольга Парфенюк назвала раздражающий ее в Европе фактор. Юмористка пожаловалась на негативное отношение в европейских бутиках к покупателям, которые одеты просто.

В шоу «Женский форум» ведущие Наталья Борисова, Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк и Александра Муратова обсуждают темы, найденные на платформе Woman.ru, и стараются придумать коллективный ответ автору. В проекте также участвуют приглашенные звезды. Премьера программы состоялась в сентябре 2021 года.

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      Маргарита Щигарева
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