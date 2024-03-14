Клава Кока отреагировала на конфликт Пугачевой и Михайлова

Клава Кока назвала высказывания Пугачевой против России неправильными

Российская певица Клава Кока отреагировала на конфликт исполнительницы Аллы Пугачевой и артиста Стаса Михайлова. Ее слова приводит KP.RU.

Звезда заявила, что не является сторонником вступать в конфликты в медиапространстве.

«Я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения. Наверное, это их дело, но я не сторонник кого-то публично задевать», — сказала собеседница издания.

Кока также подчеркнула, что считает неправильными высказывания Пугачевой против России, однако не собирается судить людей, которых просто не понимает: «Возможно, у них какие-то другие взгляды. Я так не делаю, потому что так не считаю».

Ранее Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над словами коллеги о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Артистка также отметила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».