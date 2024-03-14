Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 14 марта 2024Культура

Клава Кока отреагировала на конфликт Пугачевой и Михайлова

Клава Кока назвала высказывания Пугачевой против России неправильными

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская певица Клава Кока отреагировала на конфликт исполнительницы Аллы Пугачевой и артиста Стаса Михайлова. Ее слова приводит KP.RU.

Звезда заявила, что не является сторонником вступать в конфликты в медиапространстве.

«Я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения. Наверное, это их дело, но я не сторонник кого-то публично задевать», — сказала собеседница издания.

Кока также подчеркнула, что считает неправильными высказывания Пугачевой против России, однако не собирается судить людей, которых просто не понимает: «Возможно, у них какие-то другие взгляды. Я так не делаю, потому что так не считаю».

Ранее Алла Пугачева ответила на критику артиста Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над словами коллеги о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Артистка также отметила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. Она посоветовала Михайлову «зарабатывать, пока может».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      Губернатор опубликовал кадры последствий атаки на Белгород

      Ряд стран ЕС выступили против использования российских активов для снарядов ВСУ

      Хинштейн предупредил об угрозе резкого падения выручки «Почты России»

      В Тбилиси произошел взрыв

      Установлено скрытое распространение туберкулеза по всему миру

      Врач развеял популярный миф о посуде с антипригарным покрытием

      В США заявили о неспособности Украины выстоять с новым пакетом помощи

      В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

      В Петербурге музыканта задержали за расклейку порочащих власть плакатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше