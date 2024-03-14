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15:00, 14 марта 2024Наука и техника

Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах

Клинцевич: у ВС России появились запускаемые с РСЗО «Смерч» планирующие бомбы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Новое высокоточное оружие Вооруженных сил (ВС) России, включая запускаемые с реактивных систем залпового огня (РСЗО) планирующие бомбы, расширяет дальность нанесения ударов. О новом оружии рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин в недавнем интервью подчеркнул, что в стране продолжат развитие высокоточных средств поражения.

«Мы видим, что в последнее время в России произошел качественный рывок в военной промышленности. У нас появились новые унифицированные планирующие межвидовые бомбы, которые могут сбрасываться с самолетов или запускаться с реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" или "Смерч". Это серьезно расширяет диапазон и дальность нанесения ударов», — сказал он.

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По словам Клинцевича, Российская армия стала чаще использовать баллистические ракеты «Искандер» и управляемые ракеты РСЗО «Торнадо-С» с дальностью до 120 километров.

Ранее в марте американское издание The War Zone писало, что новый российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН, который применили в ходе специальной военной операции, может стать серьезной проблемой для Киева.

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      Даниил Иринин
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