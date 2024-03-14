Депутат Шеремет: попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию ВСУ и властей Киева

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, к чему приведут дальнейшие попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по полуострову. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет раскрыл последствия попыток ВСУ атаковать Крым и подчеркнул, что эти действия ускорят капитуляцию украинской армии и властей Киева. Москва выберет более жесткую ответную реакцию, заверил он. Парламентарий также призвал США охладить агрессивный пыл против России и сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

По мнению парламентария, чем больше помощи поставляют США Украине, тем больше авторитета они теряют на экономической и политической арене.

«США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством», — заключил Шеремет.