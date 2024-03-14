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03:37, 14 марта 2024Россия

В Госдуме раскрыли последствия попыток ВСУ атаковать Крым

Депутат Шеремет: попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию ВСУ и властей Киева
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, к чему приведут дальнейшие попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по полуострову. Его слова приводит РИА Новости.

Шеремет раскрыл последствия попыток ВСУ атаковать Крым и подчеркнул, что эти действия ускорят капитуляцию украинской армии и властей Киева. Москва выберет более жесткую ответную реакцию, заверил он. Парламентарий также призвал США охладить агрессивный пыл против России и сконцентрироваться на решении внутренних проблем.

По мнению парламентария, чем больше помощи поставляют США Украине, тем больше авторитета они теряют на экономической и политической арене.

«США, втянувшись в украинский конфликт, потеряли статус гегемона. Сегодня даже их собственные сателлиты смотрят на них с пренебрежением и злорадством», — заключил Шеремет.

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      Марина Совина
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