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11:09, 14 марта 2024Бывший СССР

МИД Азербайджана заявил о двойных стандартах Европарламента

Спикер МИД Азербайджана Гаджизаде: резолюция Европарламента по Армении предвзята

Фото: Yves Herman / Reuters

Резолюция Европейского парламента (ЕП) об укреплении связей с Арменией является примером двойных стандартов по отношению к Азербайджану, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Гаджизаде прокомментировал резолюцию ЕП о необходимости мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, заявления о тесных связях с Арменией приняты под влиянием депутатов, находящихся в контакте с армянским лобби. Он также заявил о подрыве суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Резолюция Европарламента от 13 марта 2024 года, являясь беспочвенной и предвзятой, также представляет собой наглядный пример двойных стандартов по отношению к нашей стране», — заявил спикер азербайджанского МИД. По его мнению, подобные резолюции не имеют ничего общего с ценностями Европарламента и подрывают его роль.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков назвал беспочвенными заявления ЕС об экспансионизме страны. Он также заявил об «обелении» Армении главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

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      Юрий Леонов
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