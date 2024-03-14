Минимум 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

Mash: 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

Как минимум 40 членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые пытались прорваться на территорию Белгородской области, уничтожены. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Потери украинских диверсантов попали на камеру беспилотника. Предварительно, вместе с членами ДРГ удалось уничтожить несколько единиц техники.

По сообщению военкоров, Вооруженные силы (ВС) России наносят артиллерийские удары по территории Украины в ответ на попытку прорыва. Украинские военнослужащие продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, но нарушения границы не допущено.

Как впоследствии уточнили в Минобороны, ВСУ пытались прорваться в Россию в районе Сподарюшино Белгородской области. Диверсанты, по информации оборонного ведомства, потеряли пять танков, до 195 военнослужащих и четыре бронированные машины.

Помимо Белгородской области, ДРГ пыталась проникнуть и в приграничную Курскую область. Попытка атаки была предпринята в районе поселка Теткино, уточнил губернатор Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.