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13:25, 14 марта 2024Россия

Минимум 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

Mash: 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как минимум 40 членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые пытались прорваться на территорию Белгородской области, уничтожены. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Потери украинских диверсантов попали на камеру беспилотника. Предварительно, вместе с членами ДРГ удалось уничтожить несколько единиц техники.

По сообщению военкоров, Вооруженные силы (ВС) России наносят артиллерийские удары по территории Украины в ответ на попытку прорыва. Украинские военнослужащие продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, но нарушения границы не допущено.

Как впоследствии уточнили в Минобороны, ВСУ пытались прорваться в Россию в районе Сподарюшино Белгородской области. Диверсанты, по информации оборонного ведомства, потеряли пять танков, до 195 военнослужащих и четыре бронированные машины.

Помимо Белгородской области, ДРГ пыталась проникнуть и в приграничную Курскую область. Попытка атаки была предпринята в районе поселка Теткино, уточнил губернатор Роман Старовойт. Он попросил местных жителей сохранять бдительность, игнорировать и не распространять непроверенную информацию.

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      Анастасия Шейкина
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