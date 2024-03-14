Москвичей предупредили о последней в сезоне волне холода

Синоптик Позднякова: до конца марта в Москве ожидается еще одна волна холода

До конца марта в Москве ожидается последняя в сезоне волна холода. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет KP.RU.

Эксперт отметила, что метеорологическая весна в Москве пока не началась — ее наступлению мешает чередование плюсовой температуры с минусовой. По прогнозам синоптика, она может прийти не раньше 17-18 марта.

«До конца марта будет еще одна волна холода, но совсем не такая сильная, как в недавние праздничные. В дневные часы температура точно останется положительной», — рассказала Позднякова.

В Гидрометцентре России рассказали, что в ночь на пятницу, 15 марта, столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а в выходные температура воздуха будет на уровне нуля градусов. В области будет чуть теплее — минус 5 градусов мороза в ночь с четверга на пятницу, а в выходные воздух может прогреться до плюс 6-8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход весны в Москву с 14 марта — по словам синоптика, с этого дня в столице основательно задержатся теплые температуры.