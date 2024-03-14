На Украине назвали министерство обороны тормозом на пути к победе

TEXTY: Минобороны Украины является тормозом на пути к победе в противостоянии

Министерство обороны Украины является тормозом на пути к победе страны в военном противостоянии. Об этом заявило украинское издание TEXTY.

Издание проанализировало адаптацию украинских ведомств к условиям конфликта. Как отмечается, министерство обороны за два года не решило ни одной стратегической проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Минобороны, которое должно быть двигателем адаптации, является тормозом, который пытаются обойти любым способом, когда нужно что-то сделать», — заявили журналисты. В качестве примера они привели масштабирование производства дронов для ВСУ, которое пришлось осуществлять через Министерство цифровой трансформации. Издание отмечает, что неспособность Минобороны Украины решать проблемы сказывается на исходе конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции. По ее словам, генералы ВСУ не проводили системную работу по возведению защитных укреплений ни в одном из оставленных Киевом городов.