Депутат Рады Безуглая: генералы ВСУ не спланировали в Авдеевке укреплений

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) раскритиковала командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неумение должным образом вести оборонительные операции. По ее словам, генералы ВСУ не проводили системную работу по возведению защитных укреплений ни в одном из оставленных Киевом городов.

«Ни в Северодонецке, ни в Лисичанске, ни в Авдеевке не было почти укреплений. Генералы не спланировали и не проконтролировали. В отчетах иначе, конечно. (...) Получилось не системно, например, когда наши отступали на восточном берегу города (за рекой Бахмут), то вставали за укреплениями, а не на подготовленных рубежах», — заявила нардеп.

Ее особенно возмутило концентрация оборонительных мероприятий на западе Артемовска, куда с проверками приезжало начальство, в то время как Российская армия наступала на востоке города.

13 февраля Безуглая сообщила о начале проверок командования ВСУ на всех уровнях. По ее словам, это связано с мероприятиями по замене главнокомандующего украинской армией.