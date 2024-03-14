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13:48, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали зачисткой аресты православных журналистов

Экс-депутат Рады Новинский назвал зачисткой аресты православных журналистов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-депутат Верховной Рады, дьякон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский назвал зачисткой медиапространства аресты сотрудников Союза православных журналистов (СПЖ) и церковных организаций. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Эти действия властей можно рассматривать как зачистку медиапространства накануне голосования во втором чтении за законопроект о фактическом запрете УПЦ», — заявил Новинский.

Он сообщил, что направит соответствующие заявления в международные организации, которые занимаются мониторингом ситуации вокруг прав человека, свободы слова и вероисповедания.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что членам СПЖ грозит пожизненное заключение. По версии СБУ, союз якобы проводил информационные диверсии с «прокремлевскими нарративами», чтобы разжечь религиозную ненависть.

12 марта СБУ проводила обыски в офисе СПЖ. Силовики изъяли компьютеры и телефоны журналистов.

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