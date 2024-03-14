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15:46, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине призвали осудить Россию за проведение выборов в новых регионах

Верховная Рада призвала осудить проведение выборов в новых регионах России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Верховная Рада Украины обратилась к правительствам и парламентам других государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с проведением Россией президентских выборов в новых регионах. Об этом рассказал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

Верховная Рада призвала осудить Россию за проведение выборов. В частности, депутаты просят не отправлять международных наблюдателей для легитимизации выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, парламент Украины призвал консолидировать усилия всех партнеров Киева для увеличения поддержки и усилить санкционное давление на Россию. Также иностранным правительствам и парламентам предлагается принять активное участие в реализации «формулы мира» Владимира Зеленского.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил участие России во втором саммите по «формуле мира». По его мнению, второй саммит может стать окончанием конфликта.

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      Александр Курбатов
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