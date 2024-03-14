На Урале девочка отравилась наркотиками из-за забывчивости друга матери

Mash: в Полевском девочка отравилась наркотиками из-за забывчивости друга матери

В Полевском Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками из-за забывчивости друга матери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, 22-летняя жительница Урала обратила внимание на странности в поведении дочери, но не придала этому особого значения. Скорую девушка вызвала, когда ребенок стал задыхаться и дрожать.

Девочку отвезли в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление.

Предположительно, девочка нашла в вещах у сожителя матери наркотическое вещество, которое тот оставил в квартире. Мужчина в прошлом был неоднократно судим за распространение наркотиков.

На молодую мать составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, кроме того, у нее и спутника взяли кровь на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалая девочка нашла на полу в арендованной родителями квартире насвай и отравилась.