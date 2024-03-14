Назвавшая участие в российских выборах преступлением министр Латвии передумала

Глава Минюста Латвии Либиня-Эгнере: поход на выборы президента РФ — не нарушение

Голосование на выборах президента России в Латвии не повлечет никаких наказаний. Об этом заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, сообщает Delfi.

Либиня-Эгнере в ходе пресс-конференции подчеркнула, что само по себе голосование не является нарушением в Латвии. Она также заверила, что поход на избирательный участок не повлечет за собой негативных последствий.

«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», — заявила глава Минюста Латвии. Она признала, что голосование на выборах президента России не является высказыванием в поддержку специальной военной операции (СВО).

В конце февраля Либиня-Эгнере предложила считать участие в выборах президента России поддержкой СВО и напомнила об уголовной ответственности в стране. При этом она не объяснила, как планируется отслеживать причины визитов граждан России в дипломатическое представительство.