Обстрел ВСУ повредил школу в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Соловьевка Климовского района», — написал он.

По информации Богомаза, в результате обстрела повреждены здание школы, несколько жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли Брянскую область. Днем в четверг, 14 марта, под обстрел попало село Хинель Севского района.