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19:18, 14 марта 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил школу в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Соловьевка Климовского района», — написал он.

По информации Богомаза, в результате обстрела повреждены здание школы, несколько жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли Брянскую область. Днем в четверг, 14 марта, под обстрел попало село Хинель Севского района.

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      Александра Д Борисова
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