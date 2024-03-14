Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет», — пояснил он.

Обстрел повредил одной частное домовладение, а также частично нарушил энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 14 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Уточняется, что силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью, еще три — над Курской.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.