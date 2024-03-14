Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 14 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет», — пояснил он.

Обстрел повредил одной частное домовладение, а также частично нарушил энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 14 марта, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Уточняется, что силы ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Белгородской областью, еще три — над Курской.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине раскрыли еще одно требование России на переговорах 2022 года. Какое условие ставила Москва?

      В Росгвардии рассказали о бое с украинскими диверсантами

      Задержание ФСБ двух украинцев по подозрению в диверсии попало на видео

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

      МИД России вызвал посла Австрии из-за высылки российских дипломатов

      Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорваться на российскую территорию

      В России изобрели новую боевую часть комбинированного действия

      Минимум 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

      Американская супермодель рассказала о борьбе с раком

      Двойник Путина из Comedy Club высказался о цензуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше