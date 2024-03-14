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16:47, 14 марта 2024Мир

Во Франции предложили уничтожить ЕС из-за Украины

Политик Филиппо: ЕС необходимо уничтожить из-за беспошлинного импорта с Украины

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европейский союз (ЕС) необходимо уничтожить из-за решения продлить беспошлинный импорт с Украины. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Европарламент только что вонзил еще один нож в спину "Злым фермерам" [название движения протестующих фермеров] из-за Украины! При этом делая вид, что он их поддерживает: какой цинизм! Фактически, он только что проголосовал за продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции с 5 июня 2024 года!» — рассказал политик.

В ответ на данное решение он заявил, что ЕС хочет уничтожить сельское хозяйство Франции. Филиппо предложил пойти на превентивный удар и первыми уничтожить сообщество.

Ранее Филиппо заявил, что президент России Владимир Путин унизил французского и украинского коллег Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву. В частности, он так прокомментировал слова российского лидера о готовности к переговорам на основе реальной ситуации на поле боя, а не желаний ряда политиков.

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      Максим Габриелян
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