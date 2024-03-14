Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах

Песков: Путин может проголосовать в любой из предусмотренных трех дней

Президент России Владимир Путин может проголосовать в любой их трех предусмотренных дней выборов главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы вам сообщим. Три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней: пятница, суббота и воскресенье», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Путин обратился к россиянам в преддверии трехдневного голосования. Он назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.