В России захотели признать банкротом польского газового монополиста

ФНС потребовала в Арбитражном суде Москвы признать банкротом польскую PGNiG

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием о банкротстве польского газового монополиста PGNiG, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховный суд разрешил признавать банкротами иностранных юридических лиц, если они имеют связь с Россией. Например, на территории страны бизнес ведут их бенефициары, находится их имущество или совершается большое число сделок с местом исполнения внутри страны.

Процедуру банкротства можно распространять как на все активы должника, вне зависимости от того, где они находятся, так и только на то имущество, что есть в России.

Поводом для банкротства могла стать ситуация вокруг совместного предприятия EuRoPol GAZ (управляет польским участком газопровода «Ямал — Европа»). Нефтяная госкомпания Orlen, в которую с 2022 года входит PGNiG, отстранила «Газпром» от управления им, не выплачивает ему дивиденды и изъяла долю участия, которая составляла 48 процентов.

Еще одним спором между компаниями стал контракт на поставку 10 миллиардов кубометров газа в год. Польская сторона не стала переходить на новую форму оплаты, которую требовала Москва, посчитав ее нарушением условий соглашения.

Ранее в марте «Газпром» подал иск в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области к EuRoPol GAZ и Orlen по поводу изъятия активов. При этом в мае 2023 года EuRoPol GAZ подала иск против «Газпрома» на 1,4 миллиарда долларов в Стокгольмский арбитраж из-за недопоставок газа, а в ноябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с EuRoPol GAZ 1,5 миллиарда долларов, если компания не будет исполнять ранее наложенный запрет на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме.