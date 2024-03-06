«Газпром» подал в суд на владельца польского участка газопровода Ямал — Европа

«Газпром» решил судиться с Europol Gaz и польской Orlen в арбитраже Петербурга

«Газпром» решил судиться с владеющей польским участком газопровода Ямал — Европа Europol Gaz и Orlen и крупнейшей в Польше нефтяной компанией Orlen и подал иск в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Около 49 процентов акций первого из ответчиков — «дочки» российской компании — были фактически изъяты у нее в 2022 году властями Польши, а год спустя перешли под контроль Orlen. Этому предшествовали санкции Варшавы против «Газпрома», а также отказ покупать газ из РФ за рубли.

Отмечается, что в материалах суда нет подробностей дела. По мнению ведущего эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, которое приводит Business FM, «судебное разбирательство будет касаться вопроса фактической национализации доли "Газпрома" в операторе газопровода Ямал — Европа», «по сути построенном» компанией.

В мае 2023 года Europol Gaz подала иск против «Газпрома» примерно на 1,4 миллиарда долларов, большую часть которых назвали упущенной выгодой из-за остановки транзита российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. В ноябре арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил взыскать с Europol Gaz 1,5 миллиарда долларов, если компания не будет исполнять запрет на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме.

Протяженность газопровода Ямал — Европа превышает две тысячи километров, проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год. Он проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии.