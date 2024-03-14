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21:11, 14 марта 2024Бывший СССР

ПМР обратилась в ОБСЕ и призвала поспособствовать возобновлению переговоров

МИД Приднестровья: ОБСЕ должна вывести переговоры с Молдавией из тупика

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна вывести переговоры между Кишиневом и Тирасполем из тупика и поспособствовать возобновлению мирного процесса в регионе. С таким призывом к организации обратился глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает ТАСС.

«Настала пора активизировать усилия ОБСЕ, чтобы вывести из тупика ситуацию в переговорах между Тирасполем и Кишиневом. Нужно сделать все, чтобы миссия ОБСЕ выполняла свой мандат, занималась вопросами безопасности в контексте милитаризации Молдавии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что в последние годы работа организации в регионе стала крайне неэффективной, и призвал пресечь нарушение прав народа Приднестровья.

Ранее в Кишиневе заявили о необходимости вывода из ПМР российских миротворцев. По словам главы МИД Молдавии Михая Попшоя, республика может привлечь для этой миссии западных партнеров.

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      Глеб Палехов
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