Под Белгородом начали искать иномарку с дипномерами с украинскими диверсантами

В Белгородской области начали искать Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами

В Белгородской области начали искать иномарку Land Cruiser 200 с дипломатическими номерами с логотипом «Красного креста». Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Предположительно, в автомобиле находятся украинские диверсанты. Сотрудники силовых структур предположили, что автомобиль движется со стороны Алексеевки в Белгород.

Других подробностей о ситуации издание не раскрыло. Официальные органы имеющуюся информацию пока не подтверждали.