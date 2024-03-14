Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ попали на видео

Появилось видео последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Появилось видео последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Ролик опубликовал ТАСС. В нем виден урон, нанесенный одному из местных магазинов: поврежден фасад здания и выбиты стекла.

Сотрудница магазина рассказала журналистам, что сидела на рабочем месте у окна, когда услышала хлопок. После этого она успела укрыться в туалете. Женщина не пострадала.

Ранее губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей. Повреждения были выявлены в нескольких квартирах в восьми многоквартирных домах, трех частных жилых домах, трех хозсубъектах и образовательном учреждении, отметил он. По информации Гладкова, пострадали три человека.