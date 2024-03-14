На подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей

Губернатор Гладкков: на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 10 воздушных целей

На подлете к Белгороду и Белгородскому району силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По сведениям Гладкова, в результате инцидента пострадали три человека.

«Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — заверил губернатор.

Гладков добавил, что различные повреждения были выявлены в нескольких квартирах в восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домах и трех хозсубъектах. Также треснуло окно в одном из образовательных учреждений.