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13:21, 14 марта 2024Россия

На подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей

Губернатор Гладкков: на подлете к Белгороду силы ПВО сбили 10 воздушных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Белгороду и Белгородскому району силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять воздушных целей. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По сведениям Гладкова, в результате инцидента пострадали три человека.

«Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — заверил губернатор.

Гладков добавил, что различные повреждения были выявлены в нескольких квартирах в восьми многоквартирных домов, трех частных жилых домах и трех хозсубъектах. Также треснуло окно в одном из образовательных учреждений.

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      Анна Щербакова
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