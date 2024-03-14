Жители Белгорода сообщили о громком взрыве в районе вокзала в центре города

Жители Белгорода сообщили о громком взрыве в районе вокзала в центре города. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

По данным издания, в небе в указанном районе заметили столб дыма.

Власти Белгородской области появившуюся информацию пока никак не комментировали. Предположительно, рядом с автомобилем на Донецкой улице взорвался снаряд. К месту происшествия направились сотрудники экстренных городских служб.

Ранее мэрия Белгорода объявила о сигнале ракетной опасности третий раз за день.

Ракетную опасность объявили во всей Белгородской области первый раз в районе трех часов ночи. Затем о возможности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей региональной столицы предупредили в районе восьми часов утра. Во время второй тревоги украинские военные ударили по Белгороду восемью реактивным снарядами. Один из них попал машину, где был водитель — его спасти не удалось.