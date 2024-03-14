Поставки нефти из России упали

МЭА: вывоз нефти из России сократился на 250 тысяч баррелей в сутки в феврале

По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти сократились на 250 тысяч баррелей в сравнении с пиковым декабрьским показателем и упали до 4,75 миллиона баррелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в декабре 2023 года среднесуточные объемы вывоза российской нефти оценивались в 5 миллионов баррелей. Эксперты связали падение экспорта сырья из РФ с рядом факторов, включая ужесточение контроля за соблюдением западных санкций.

Февральское экспортное падение было обусловлено в том числе охлаждением спроса на российскую нефть со стороны Индии, которая считается вторым после Китая покупателем сырья из РФ. На фоне угрозы попасть под вторичные санкции импортеры из этой азиатской страны снизили ввоз на 420 тысяч баррелей в сутки.

В результате доходы российских экспортеров от продажи сырья по итогам последнего месяца зимы сократились на 0,95 процента, до уровня в 15,69 миллиарда долларов. При этом разница могла быть еще выше, если бы не более высокие экспортные цены на российское сырье, резюмировали в МЭА.