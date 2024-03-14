Появилась версия о причине крушения Ми-8 с 20 вахтовиками на Колыме

Shot: разбившийся Ми-8 с вахтовиками на Колыме попал в зону сильного обледенения

Разбившийся вертолет Ми-8 с 20 вахтовиками в Магаданской области попал в зону сильного обледенения. Такая версия о причине крушения появилась у Telegram-канала Shot.

Как утверждает издание, из-за ветра со снегом на Колыме у воздушного судна отказал двигатель, после чего произошло крушение.

Источник, знакомый с первыми результатами проверки, пояснил, что во время полета МИ-8 была сильная облачность, местами с ливневым снегом. Почему не помогла противообледенительная система (ПОС) — предстоит выяснить экспертам.

Как выяснил Shot, 42-летний командир судна в тяжелом состоянии, 41-летний второй пилот — в состоянии средней тяжести. На борту было 17 вахтовиков, двое из них в тяжелом состоянии. Спасти 40-летнего бортмеханика Ми-8 медикам не удалось.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело.

Вахтовики, которые находились на борту упавшего вертолета в Магаданской области, направлялись с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Предварительно, пассажиры борта работали в компании «Полиметалл».