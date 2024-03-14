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15:27, 14 марта 2024Россия

Пять человек пострадали в Белгородской области при повторном обстреле ВСУ

Гладков: при обстреле ВСУ пострадали 4 жителя Грайворона и один из села Козинка

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При повторном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа пострадали пять человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что среди них четверо жителей города Грайворон и один мужчина из села Козинка. По сведениям Гладкова, в результате прямого попадания в дом пострадал мужчина, у него ушиб головы, а также девушка. Последняя не может прийти в себя от шока.

«Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ», — написал белгородский губернатор.

Также после очередного обстрела села Козинка в медучреждение поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки, разъяснил Гладков. Он подчеркнул, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести.

Ранее сообщалось об уничтожении 40 диверсантов, которые пытались проникнуть в Белгородскую область.

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      Анна Щербакова
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