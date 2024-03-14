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13:51, 14 марта 2024Культура

Работу над сиквелом самого низкооцененного фильма Marvel решили отложить

Инсайдер: студия Marvel решила отложить работу над сиквелом кинокомикса «Вечные»

Кадр: фильм «Вечные»

Студия Marvel решила отложить работу над сиквелом супергеройского фильма «Вечные». Об этом сообщает портал «Канобу» со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

По словам инсайдера из индустрии, вместо этого студия сосредоточится на разработке «гарантированных хитов». При этом он отметил, что от работы над второй частью кинокомикса не отказались полностью, а только временно отложили.

В ноябре 2021 года сообщалось, что фильм «Вечные» стал самой низкооцененной картиной в истории киновселенной Marvel, которая получила «гнилой» рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes.

В «Вечных» снялись такие актеры, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.

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      Варвара Кошечкина
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